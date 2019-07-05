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В новом олимпийском скандале замешан россиянин 

Рамблер + ещё 125 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов отверг обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены МОК, включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпиады 2016 года.
«Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро», — так прокомментировал обвинения Попов.
Олимпийский чемпион отметил, что пока не понимает, что ему делать, и находится «в растерянном состоянии».
«Не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно. <…> За что меня так приложили», — сказал Попов.
Выборы столицы ОИ-2016 года проходили в 2009 году. Попов был членом МОК с 2000-го по 2016 год. Сейчас он является почетным членом комитета, не имеющим права голоса.
Кабрал сообщил о коррупции при выборе столицы ОИ в суде. По его словам, девять из 95 проголосовавших членов МОК были подкуплены за два миллиона долларов. Также он заявил, что глава Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак стал посредником в сделке.
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Летние виды спорта , Сергей Бубка , Александр Попов
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