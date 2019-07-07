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Литовская пара победила на чемпионате по переноске жён 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: eukonkanto.fi
Супружеская пара из Литвы стала чемпионом мира по переноске жён. Необычный ежегодный турнир состоялся в финском местечке Сонкаярви.
Витаутас и Неринга Киркляускас удерживают лидерство второй год подряд, сообщили организаторы мероприятия. Супруги «преодолели изнурительную полосу препятствий протяжённостью 253,5 м за 1 минуту 6,72 секунды».
Они были всего на одну десятую секунды впереди бывшего шестикратного чемпиона мира, финна Таисто Мьеттинена и его новой партнёрши Кати Кованен, — цитирует сообщение оргкомитета РИА Новости.
Чемпионат мира по переноске жён проходил в Сонкаярви в 24-й раз. В этом году участвовали 34 пары из 12 стран. По правилам, мужчинам в ходе забегов необходимо с супругами на плечах преодолеть полосу препятствий и водную преграду. Нести жену на чемпионате можно по-разному: сажать сзади на спину или перекинуть через плечи. При этом вес женщины не должен быть меньше 49 кг, в противном случае мужчина получает в придачу тяжёлый рюкзак.
Организаторы уточнили, что несмотря на название чемпионата, пары не обязаны состоять в браке, поэтому организаторы в шутку говорят, что мужчины-конкуренты могут «украсть жену соседа», если у них нет партнёрши для участия в состязании.
Ранее, как писал News.ru, журналисты назвали новую причину побега жены дубайского шейха. Супруга влиятельного политика могла изменять мужу с телохранителем, поэтому скрылась, опасаясь мести или физической расправы.
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Летние виды спорта , РИА Новости
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