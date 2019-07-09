Тур де Франс. На третьем этапе многодневки сменился лидер

По дорогам Бельгии и Франции прошел третий этап традиционной многодневки "Тур де Франс". Гонщики проехали 215 км между бельгийским Беншем и французским Эперне. Победу одержал француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step, который стал лидером общего зачета.

Алафилипп приехал с небольшим отрывом от пелетона, который дал ему 20 секунд преимущества в общей классификации. Вторым был австралиец Майкл Мэттьюс (команда Sunweb), третьим — бельгиец Яспер Стейвен (Trek-Segafredo).