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Тур де Франс. На третьем этапе многодневки сменился лидер 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: EPA
По дорогам Бельгии и Франции прошел третий этап традиционной многодневки "Тур де Франс". Гонщики проехали 215 км между бельгийским Беншем и французским Эперне. Победу одержал француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step, который стал лидером общего зачета.
Алафилипп приехал с небольшим отрывом от пелетона, который дал ему 20 секунд преимущества в общей классификации. Вторым был австралиец Майкл Мэттьюс (команда Sunweb), третьим — бельгиец Яспер Стейвен (Trek-Segafredo).
Лидер российско-немецкой "конюшни" Katusha-Alpecin Ильнур Закарин отстал почти на 4 минуты и закончил этап на 71-й позиции. Он идет на 69-м месте в общем зачете. Из числа "бумажных" фаворитов ниже россиянина стоит только британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), у которого 91-е место.
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Летние виды спорта , Саймон Йейтс , Ильнур Закарин , Майкл Мэттьюс
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