Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку

Ирина Винер-Усманова уже называет 14-летнюю Лалу Крамаренко одной из тех, кто борется за поездку на Олимпийские игры — 2020 в Токио, наравне с гениальными сестрами Авериными и опытнейшей Александрой Солдатовой . «Газета.Ru» рассказывает удивительную историю гимнастки, которая в подростковом возрасте получает баллы на уровне членов сборной России и не боится при этом ставить в программах зажигательную лезгинку.

Совсем скоро — с 19 по 21 июля — в Москве пройдет первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров.

Одной из самых ярких фавориток этих соревнований станет 14-летняя Лала Крамаренко, которая долгое время находилась в тени других спортсменок после того, как решилась на рискованный шаг и переехала из Азербайджана в Москву, начав выступления за сборную России.

Однако затем девушка неожиданно «выстрелила» и начала собирать золото практически на всех турнирах, в которых участвовала.

Как же складывается жизненный путь девушки, которой пророчат сейчас место одного из лидеров сборной после ухода гениальных сестер Авериных?

Отец тайком таскал гимнасткам шоколадки и убегал от Винер-Усмановой

Лала родилась в Москве, однако затем вся семья переехала в Азербайджан, где продолжил карьеру ее отец — футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко

То, что девочка пойдет в спорт, было ясно с самого начала: помимо отца, профессиональным футболистом был ее дед Сергей Крамаренко , в честь которого даже назвали приз лучшему вратарю Азербайджана, а мать занималась биатлоном.

Лалу же было решено отправить на художественную гимнастику, которая активно развивалась в Баку, — и родители не прогадали.

Девочка демонстрировала невероятную гибкость даже для своего возраста и начала быстро делать успехи на этом поприще.

Начинания ребенка активно поддерживал отец — оказалось, что во время игры за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию» Дмитрий Крамаренко часто бывал на спортивной базе в Новогорске, где, помимо футболистов, тренируются также гимнастки-«художницы».

«В свободное время я ходил смотреть тренировки гимнасток. Алину Кабаеву запомнил совсем маленькой девочкой — она была младше моей сегодняшней Лалы. Ирина Винер тогда выгоняла меня из зала за то, что, жалея девчонок, которым приходилось сидеть на жесткой диете, я тайком носил им шоколадки», — вспоминал футболист в интервью порталу «Москва — Баку».

До 2014 года Лала тренировалась в Баку и выступала за Азербайджан на детских турнирах. Отец гимнастки подчеркивает, что великолепная техника девушки была заложена именно бакинскими тренерами.

Затем семья вновь вернулась в Россию, и Дмитрий решил показать свою дочь известному тренеру Амине Зариповой, чья ученица Маргарита Мамун в 2016 году завоевала золото Олимпийских игр.

«Я тогда попросил Амину только об одном: «Пожалуйста, не говори мне добрых слов из вежливости! Я должен знать правду: стоит Лале продолжать заниматься или нет?» — рассказывал футболист.

Тренер подтвердила, что у девочки есть потенциал, — так и началась карьера юной Крамаренко в сборной России. С тех пор спортсменка стала заниматься на базе в Новогорске, где ее отец когда-то тайком приносил гимнасткам шоколадки.

Наставницей Лалы стала Ляйсан Савицкая, к которой затем присоединилась Лина Гнировская.

Шокировала зрителей лезгинкой и ворвалась в топ

Первые годы после переезда в Россию не запомнились Лале бешеным успехом. Она вместе со многими другими гимнастками пребывала в тени лидеров юниорской сборной — Полины Шматко и Алины Ермоловой. Однако в 2016 году Ермолова получила тяжелую травму тазобедренного сустава, из-за которой ей пришлось передвигаться на костылях, что поставило крест на карьере.

Примерно в этот же период Крамаренко неожиданно «выстрелила», и золотые медали посыпались, как из рога изобилия.

В 2016 году она победила в многоборье на первенствах Москвы и России среди перворазрядников, а также на всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки».

В тот период зрителям особенно запомнилась зажигательная лезгинка Лалы с булавами.

«Лала со своей лезгинкой «зажгла» зал, а по поводу ее победы я могу сказать только одно: теперь главное не «зазвездиться», — говорил отец юной гимнастки.

В 2017 году волна успеха продолжилась: Лала выиграла многоборье на первенствах Москвы и России среди кандидатов в матера спорта, а также взяла на последнем турнире золото с лентой и бронзу с обручем, хотя сама на тот момент являлась только перворазрядницей и серьезно уступала многим соперницам в опыте.

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и одновременно директор московского центра олимпийской подготовки по этому виду спорта Татьяна Горбунова тогда охарактеризовала этот успех предельно прямо.

«Лалу Крамаренко все считали нефактурной и вообще «никакой». А она опередила почти 200 соперниц, — и многие были гораздо старше ее. Лала должна быть чемпионкой, — она боец, каких мало», — цитировала Горбунову «КП».

Отец чемпионки также отмечал ее яростный характер, который, как он считает, девушка унаследовала от деда-футболиста.

«У него был настоящий спортивный характер. И Лалка — она злая… Точнее — в жизни очень добрая, но по-спортивному — злая, — рассказывал Дмитрий Крамаренко. — Если она бежит, то непременно должна прибежать первой. Ей нужна только победа».

Оказалось, что даже на тренировки спортсменка стремится приезжать самой первой и каждый раз выходит из дома сильно заранее, несмотря на уговоры родителей.

«Для гимнастики, где трудолюбие играет не меньшую, если не большую роль, чем данный от природы талант, это очень важное качество», — отмечал отец гимнастки.

В 2018 году Крамаренко уже окончательно признали лидером юниорской сборной наравне со Шматко, и она вновь не уступила никому золото в многоборье на первенстве России среди КМС, взяв заодно три первых места в отдельных предметах — с обручем, мячом и лентой, а также завоевав серебро с булавами.

Звездным часом Крамаренко стал чемпионат Европы среди юниоров, на котором она завоевала золото в команде, а также в двух видах упражнений, в которых участвовала, — с мячом…

… и с лентой.

«Невероятные ощущения! Даже не представляю, что смогла это сделать! Выдержала это все, — рассказывала Крамаренко после соревнований в комментарии РИА «Новости». — Сложнее всего, наверное, далась золотая медаль в упражнениях с лентой. Посвящаю эти награды своей семье».

В 2019 году некоторые болельщики уже считают Лалу сильнейшей гимнасткой в мире, а ее дебюта на взрослом уровне с нетерпением ожидают абсолютно все любители этого вида спорта.

На первенстве России она в очередной раз выиграла самый престижный вид — многоборье, а также отдельные упражнения со скакалкой.

Правда, на чемпионате России среди взрослых, который состоялся в июне, 14-летняя Лала еще не выступала в официальном зачете, но ей позволили показать свои программы в рамках контрольных тренировок, которые также оценивались судьями.

Девушка выполняла только два вида упражнений — с мячом и булавами, и в большинстве случаев набрала оценку за 20 баллов.

Лучшим результатом стало 20,800 за программу с мячом и 20,600 — за булавы. Это оценки на уровне третьего номера взрослой сборной России — 21-летней Александры Солдатовой — и 24-летней Екатерины Селезневой , которая скоро отправится представлять страну на летнюю Универсиаду в Неаполь.

Если же сравнивать баллы Крамаренко с результатами лидера сборной России — Дины Авериной , то разница, конечно, видна.

Если рассматривать последние соревнования, то на чемпионате Европы в мае восьмикратная чемпионка мира набрала за упражнение с булавами 22,950, а на Европейских играх в июне, где она демонстрировала программу с мячом, получила за это выступление 21,300 балла.

Но Крамаренко только 14, а гениальной Авериной — 20, так что Лале еще есть, куда расти.

Светлое будущее за спиной Авериных

А пока до взрослых турниров ее не допускают, девушка уже вовсю настраивается на первый в истории чемпионат мира среди юниоров.

«До взрослого ЧМ не всем не удается дойти в своей карьере, так что здорово, что состоится юниорский, — резонно отметила девушка вскоре после чемпионата России. — Это будут серьезные соревнования. В Италии, Белоруссии, Израиле есть сильные девочки. Мы, россиянки, тоже являемся сами себе конкурентами».

Тем временем президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова уже называет Крамаренко одним из кандидатов на поездку на ближайшие Олимпийские игры — и это при продолжающих карьеру сестрах Авериных, Солдатовой и целой когорте других гимнасток, которые обладают более серьезным опытом, чем Лала.

«У нас все по спортивному принципу. Есть Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко. У нас есть девочки, которые будут бороться за выступление на Олимпийских играх. Поэтому конкуренция будет очень сильной», — говорила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики после чемпионата Европы.

Таким образом, практически нет сомнений, что время Крамаренко в главной сборной страны настанет совсем скоро.

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