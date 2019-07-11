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Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров 

РИА Новости + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Госдума приняла обновленную редакцию проекта, внесенного в ГД в сентябре прошлого года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Согласно проекту, "фитнес-центры являются юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, создаются и осуществляют свою деятельность по предоставлению гражданам услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией в целях достижения и поддержания оптимального уровня физической активности, формирования и развития двигательных навыков и умений".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общественных объединений, которые создаются для достижения наивысших стандартов качества своей деятельности, являются членами международных спортивных объединений и могут формировать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Согласно проекту, фитнес-центры и их объединения обязаны создавать условия по предоставлению услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией, а также обеспечивать безопасность предоставления гражданам соответствующих услуг.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Михаил Дегтярев , Дмитрий Пирог , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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