Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестрам Авериным нашли замену 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Лала Крамаренко — потенциальный лидер сборной России по художественной гимнастике после ухода сестер Авериных. Об этом пишет «Газета.ru».
14-летняя Лала Крамаренко родилась в Москве, но долгое время жила в Азербайджане — там играл ее отец, футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко. Заниматься гимнастикой Лала начала в Баку.
В 2014 году семья вернулась в Россию. Крамаренко-старший попросил тренера Амину Зарипову (среди ее учениц — Маргарита Мамун) оценить потенциал дочери. Зарипова оценила его высоко, и Лала приступила к тренировкам на базе сборной России в Новогорске под руководством Ляйсан Савицкой и Лины Гнировской.
Первые успехи пришли к Крамаренко в 2016-м — она выиграла многоборье на первенствах Москвы и России среди перворазрядников и на турнире «Юные гимнастки».
В 2017-м все еще перворазрядница Крамаренко выиграла многоборье на первенствах Москвы и России уже среди кандидатов в мастера спорта. На первенстве России гимнастка одержала победу еще и в соревнованиях с лентой, а в соревнованиях с обручем стала третьей.
В 2018-м Лала выиграла соревнования с мячом, лентой, обручем и многоборье на первенстве России среди КМС и золото в соревнованиях с мячом и с лентой, а также командное на чемпионате Европы среди юниоров.
«Есть Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко. У нас есть девочки, которые будут бороться за выступление на Олимпийских играх», — говорила тогда президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В 2019-м Лала Крамаренко стала первой в многоборье и соревнованиях со скакалкой на первенстве России, а на «взрослом» чемпионате России не участвовала официально, но выступила в рамках контрольных тренировок, которые оцениваются судьями.
За упражнения с булавами Крамаренко получила 20,600 балла (это на уровне 24-летней Екатерины Селезневой — представительницы России на Универсиаде), за упражнения с мячом — 20,800 балла (на уровне 21-летней Александры Солдатовой — третьего номера взрослой сборной).
Комментарии
Летние виды спорта , Екатерина Селезнева , Александра Солдатова , Маргарита Мамун , Дарья Трубникова , Ирина Винер , Дмитрий Крамаренко , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему фигуристы бегут из России
Три года до Кубка: что ждет Панарина и Бобровского
Закон о фитнесе принят в первом чтении1
Финал шести Лиги наций стартовал в Чикаго
Нурмагомедов назвал величайших бойцов MMA
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение