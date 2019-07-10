Сестрам Авериным нашли замену

Лала Крамаренко — потенциальный лидер сборной России по художественной гимнастике после ухода сестер Авериных. Об этом пишет «Газета.ru».

14-летняя Лала Крамаренко родилась в Москве, но долгое время жила в Азербайджане — там играл ее отец, футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко . Заниматься гимнастикой Лала начала в Баку.

В 2014 году семья вернулась в Россию. Крамаренко-старший попросил тренера Амину Зарипову (среди ее учениц — Маргарита Мамун ) оценить потенциал дочери. Зарипова оценила его высоко, и Лала приступила к тренировкам на базе сборной России в Новогорске под руководством Ляйсан Савицкой и Лины Гнировской.

Первые успехи пришли к Крамаренко в 2016-м — она выиграла многоборье на первенствах Москвы и России среди перворазрядников и на турнире «Юные гимнастки».

В 2017-м все еще перворазрядница Крамаренко выиграла многоборье на первенствах Москвы и России уже среди кандидатов в мастера спорта. На первенстве России гимнастка одержала победу еще и в соревнованиях с лентой, а в соревнованиях с обручем стала третьей.

В 2018-м Лала выиграла соревнования с мячом, лентой, обручем и многоборье на первенстве России среди КМС и золото в соревнованиях с мячом и с лентой, а также командное на чемпионате Европы среди юниоров.

«Есть Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко. У нас есть девочки, которые будут бороться за выступление на Олимпийских играх», — говорила тогда президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В 2019-м Лала Крамаренко стала первой в многоборье и соревнованиях со скакалкой на первенстве России, а на «взрослом» чемпионате России не участвовала официально, но выступила в рамках контрольных тренировок, которые оцениваются судьями.