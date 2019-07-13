Осудил Габунию — стал врагом: тренера сборной не пускают в США

На дом грузинского журналиста Георгия Габунии повесили позорную табличку после того, как он в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Против такого поведения открыто выступил и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев , который заявил, что Габунию ждет скорая расплата. Сразу после этого Тедееву было отказано в продлении американской визы. Сам тренер объяснил это политическими мотивами.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев получил от властей США отказ в продлении визы и теперь не сможет сопровождать команду на турниры, организованные на территории Америки.

Ранее специалист открыто высказал свою поддержку президенту России Владимиру Путину после того, как на него обрушился с оскорблениями ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния.

Напомним, тележурналист в начале своей авторской передачи «Постскриптум» продолжительное время выкрикивал ругательства с использованием нецензурной лексики в адрес российского лидера и его покойных родителей.

Тедеев мгновенно отреагировал на агрессивное поведение ведущего.

«Я как мужчина и гражданин России хочу высказаться по поводу слов мерзавца-журналюги «Рустави-2».

Считаю его поступок действием негодяя и нелюдя, потому что мать — это святое для любого человека», — цитирует Тедеева «Sputnik Южная Осетия».

Также тренер отметил, что такие «негодяи», как Габуния, способны плохо повлиять на отношения между Россией и Грузией, чего ему бы очень не хотелось, поскольку он поддерживает связь со многими друзьями из соседней страны.

Кроме того, Тедеев выразил уверенность в том, что телеведущему еще придется ответить за свои слова, назвав это лишь «делом времени».

«Ни один уважающий себя мужчина не простит подобные оскорбления», — заключил специалист.

Вскоре ему стало известно, что в продлении американской визы было отказано. Сам Тедеев объясняет это недавно высказанной позицией по поводу нападок на Путина, поскольку ранее он уже много раз посещал США в качестве атлета, а затем — тренера — и никогда не испытывал затруднений с получением допуска.

«Я вижу, что мое заявление в адрес телеведущего не осталось незамеченным. Плохо, что большой спорт все чаще смешивают с большой политикой», — приводит слова тренера ТАСС.

Тедеев также отметил, что не получил никаких объяснений по поводу отказа, и даже не может предположить, что еще могло послужить причиной для этого, кроме осуждения грузинского журналиста. Никаких личных дел специалист в США не имел, выезжая туда только на различные турниры, в ходе которых не нарушал закона.

Напомним, Тедеев возглавлял сборную страны по вольной борьбе с 2001 по 2012 годы, затем случился перерыв в несколько лет, после чего он снова вернулся на этот пост в 2012-м. За это время он два раза удостаивался награды как лучший тренер России и получал от президента грамоту за подготовку борцов, которые достигли высоких результатов на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Ранее, в 2018 году, в американских визах уже было отказано всей сборной России по вольной борьбе, которая из-за этого не смогла принять участие в Кубке мира, состоявшемся в апреле в Айова-Сити.

Тогда в США объяснили произошедшее «нехваткой консульского персонала». При этом представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что отправляла ноту по этому вопросу еще в феврале, а ответ о недостатке рабочих рук был получен в последний момент перед турниром.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир», — заявила Захарова, назвав сложившуюся ситуацию открытой дискриминацией россиян.

Возвращаясь к скандальной ситуации, вызванной резкими словами грузинского журналиста в адрес Путина, стоит отметить, что и ему самому в данный момент приходится непросто.

В самой Грузии не оценили грязных ругательств, и, по информации КП, неизвестные даже повесили на дом Габунии позорную табличку с надписью: «В этом доме гнездится злой петух Георгий».

Телеведущему пришлось нанять себе охрану после того, как недовольные его речью устроили митинг, в ходе которого забрасывали здание телеканала мусором. Против такого поведения в эфире высказались президент и премьер Грузии, а также представители МИДа.

Раскритиковал его речь и агент известной российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа, объяснивший такое поведение полной свободой слова, которая царит в стране.