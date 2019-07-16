Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропустившие на ЧМ 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: кадр видео
Женская сборная Южной Кореи по водному поло эмоционально отреагировала на первый забитый мяч в матче против команды России на чемпионате мира по водным видам спорта. Видео появилось в Instagram-аккаунте россиянок.
Кореянки проигрывали со счетом 0:27. Затем 17-летней Дасыль Кюнг удалось отметиться голом. После этого члены корейской команды расплакались. Матч завершился со счетом 1:30.
Для сборной Южной Кореи гол стал первым в истории чемпионатов мира. Команда на правах хозяев впервые участвовала в турнире. В первом матче кореянки проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64. Поражение стало крупнейшим в истории чемпионатов мира.
Последние новости
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом На Москву обрушатся затяжные ливни Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рублев пробился во второй круг турнира в Хорватии
Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились
Плевать на атлетов? Украина бойкотирует турниры в РФ
«Должны быть амбициозными»: Зеленский требует Олимпиаду
Судьям КХЛ запретили социальные сети
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение