Пропустившие на ЧМ 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Russian Waterpolo (@ruswaterpolo) 15 Июл 2019 в 7:56 PDT Женская сборная Южной Кореи по водному поло эмоционально отреагировала на первый забитый мяч в матче против команды России на чемпионате мира по водным видам спорта. Видео появилось в Instagram-аккаунте россиянок.

Кореянки проигрывали со счетом 0:27. Затем 17-летней Дасыль Кюнг удалось отметиться голом. После этого члены корейской команды расплакались. Матч завершился со счетом 1:30.

Для сборной Южной Кореи гол стал первым в истории чемпионатов мира. Команда на правах хозяев впервые участвовала в турнире. В первом матче кореянки проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64. Поражение стало крупнейшим в истории чемпионатов мира.