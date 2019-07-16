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Четверо российских спортсменов дисквалифицированы за допинг 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо российских спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Как сообщается на официальном сайте Российского антидингового агентства (РУСАДА), бывший волейболист национальной команды Павел Мороз отстранен на 18 лет. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.
На шесть месяцев отстранена чемпионка Всемирных игр ветеранов спорта 49-летняя велосипедистка Татьяна Панина. Российский лыжник Сергей Корсаков дисквалифицирован на четыре года.
Также на три месяца отстранен 18-летний баскетболист красноярского "Енисея" Павел Метелев.
Ранее сообщалось, что знания футболистов в Испании о допинге шокировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
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Летние виды спорта , Сергей Корсаков , Павел Мороз , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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