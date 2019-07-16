Четверо российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Четверо российских спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте Российского антидингового агентства (РУСАДА), бывший волейболист национальной команды Павел Мороз отстранен на 18 лет. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

На шесть месяцев отстранена чемпионка Всемирных игр ветеранов спорта 49-летняя велосипедистка Татьяна Панина. Российский лыжник Сергей Корсаков дисквалифицирован на четыре года.

Также на три месяца отстранен 18-летний баскетболист красноярского "Енисея" Павел Метелев.