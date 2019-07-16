Российские прыгуны в воду взяли серебро на ЧМ

Российские прыгуны в воду Юлия Тимошинина Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Россияне набрали 390,05 балла в прыжках с 10-метровой вышки и трёхметрового трамплина. Лидером в этой дисциплине стали представители Китая Линь Шань и Ян Цзянь. В их активе 416,65 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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