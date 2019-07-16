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Российские прыгуны в воду взяли серебро на ЧМ 

News.ru + ещё 14 5 часов назад
Фото: instagram.com/yulia_timoshinina
Российские прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Россияне набрали 390,05 балла в прыжках с 10-метровой вышки и трёхметрового трамплина. Лидером в этой дисциплине стали представители Китая Линь Шань и Ян Цзянь. В их активе 416,65 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Катрине Янг и Эндрю Капобианко (357,60).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Российские синхронистки взяли золото за техническую программу на ЧМ, писал News.ru.
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