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Усманов и Бах дали старт предолимпийскому чемпионату мира по фехтованию в Будапеште 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дали старт предолимпийскому, рейтинговому чемпионату мира по фехтованию в Будапеште. Соревнования проходят на арене "Зима холл".
Усманов в своей приветственной речи поблагодарил президента Федерации фехтования Венгрии Жолту Чампа, главу оргкомитета турнира Иштвана Стаича, а также министра спорта Венгрии Тюнде Сабо за организацию турнира. Глава FIE особенно отметил важность стартовавшего в Будапеште чемпионата.
"Этот чемпионат для нас особенный, во-первых он последний перед Олимпийскими играми в Токио, во-вторых он собрал рекордное количество спортсменов и участников. Это значит, что наш любимый вид спорта продолжает развиваться, становится все более популярным", — сказал Усманов.
Глава МОК, олимпийский чемпион — 1976 в командной рапире Бах рассказал, что Будапешт для него — особенный город, поскольку именно здесь команда ФРГ получила важный урок перед Олимпиадой. "Я благодарен за теплую встречу, за удовольствие оказаться в своей семье фехтования и уверен — это будут потрясающие соревнования. Я хорошо помню свой чемпионат мира в Будапеште 1975 года, это было как вчера — мы стали четвертыми. Каждый спортсмен знает, каким тяжелым бывает такой результат", — рассказал Бах.
"То поражение позволило нам переосмыслить ситуацию, благодаря чему через год наша команда выиграла золото Игр. Вот поэтому я сейчас обращаюсь к тем, кто останется без наград турнира — не сдавайтесь, сражайтесь в духе олимпизма и честной игры", — сказал Бах.
Чемпионат мира завершится в Будапеште 23 июля.
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Комментарии
Летние виды спорта , Томас Бах , Алишер Усманов
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