Золото чемпионата мира по фехтованию досталось представителю Южной Кореи

Южнокорейский спортсмен О Сан Ук, обладатель золотых медалей чемпионата мира 2018 в Китае в командной дисциплине, впервые завоевал золото в индивидуальных соревнованиях, сообщает ТАСС.

22-летний саблист в финале одержал непростую победу над венгерским чемпионом Европы Андрашом Сатмари со счетом 15:12. Третье место между собой поделили итальянец Лука Куратоли и иранец Мойтаба Абедини.

Российские спортсмены медалей в этой дисциплине не завоевали, несмотря на то, что в ряду нашей сборной был трехкратный чемпион мира Константин Лоханов.