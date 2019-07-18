Южнокорейский спортсмен О Сан Ук, обладатель золотых медалей чемпионата мира 2018 в Китае в командной дисциплине, впервые завоевал золото в индивидуальных соревнованиях, сообщает ТАСС.
22-летний саблист в финале одержал непростую победу над венгерским чемпионом Европы Андрашом Сатмари со счетом 15:12. Третье место между собой поделили итальянец Лука Куратоли и иранец Мойтаба Абедини.
Российские спортсмены медалей в этой дисциплине не завоевали, несмотря на то, что в ряду нашей сборной был трехкратный чемпион мира Константин Лоханов.
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дали старт предолимпийскому, рейтинговому чемпионату мира по фехтованию в Будапеште.