Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Золото чемпионата мира по фехтованию досталось представителю Южной Кореи 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Южнокорейский спортсмен О Сан Ук, обладатель золотых медалей чемпионата мира 2018 в Китае в командной дисциплине, впервые завоевал золото в индивидуальных соревнованиях, сообщает ТАСС.
22-летний саблист в финале одержал непростую победу над венгерским чемпионом Европы Андрашом Сатмари со счетом 15:12. Третье место между собой поделили итальянец Лука Куратоли и иранец Мойтаба Абедини.
Российские спортсмены медалей в этой дисциплине не завоевали, несмотря на то, что в ряду нашей сборной был трехкратный чемпион мира Константин Лоханов.
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дали старт предолимпийскому, рейтинговому чемпионату мира по фехтованию в Будапеште.
Газета.Ru: последние новости
Наплевали на политику: украинские гимнастки прилетели в Москву 20-кратная чемпионка мира готова выступить под Бузову Мамун объявила о беременности
Летние виды спорта , Томас Бах , Алишер Усманов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин раскритиковал трансфер Мирзова
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ1
«Барселона» назвала стоимость Неймара
Французы захотели Дзюбу1
Назван соперник российского клуба в еврокубке
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение