Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отменён товарищеский матч по регби между сборными России и Грузии 

RT на русском + ещё 21 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Федерация регби России (ФРР) объявила о том, что товарищеский матч между национальными командами России и Грузии отменён.
«Федерация регби России с большой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузинской Демократической Республике, в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных граждан приводят к случаям нарушения общественного порядка, создавая угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. Федерация регби России ценит партнёрские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, считая необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, выходящие за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий», — гласит в официальное сообщении пресс-службы ФРР.
Товарищеская встреча между сборными командами России и Грузии должна была состояться 27 августа в Тбилиси.
Ранее сообщалось, что в Москве состоится чемпионат Европы по пляжному регби.
RT на русском: последние новости
Чемпионка ОИ-2016 по художественной гимнастике Мамун сообщила о своей беременности Дериглазова победила на ЧМ по фехтованию Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Комментарии
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иско отказал клубу из Бундеслиги
Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии
Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым игроком
«Барселона» может сыграть с «Зенитом»
Алана Мамаева: три дня пролетели…
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение