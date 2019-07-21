Великая завоевала серебро чемпионата мира

Олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве по фехтованию на саблях Софья Великая завоевала серебряную медаль чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.

В финале соревнований она уступила представительнице Украины Ольге Харлан со счётом 14:15.

Возможно, этот чемпионат мира — последний в моей жизни, обидно. Неизвестно, как будет после Олимпиады — продолжу я фехтовать или нет, — цитирует Великую ТАСС.

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