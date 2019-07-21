Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Первым стали представители США. Они показали результат 3 минуты 9,06 секунды, тем самым побив рекорд чемпионатов мира. Отставание российских пловцов от победителей составило 0,91 секунды.

Замкнули тройку лидеров австралийцы, отставание которых составило 2,16 секунды.

Ранее сообщалось, что российский пловец пробился в финал чемпионата мира благодаря проживанию в Азии.