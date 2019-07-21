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Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 65 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Первым стали представители США. Они показали результат 3 минуты 9,06 секунды, тем самым побив рекорд чемпионатов мира. Отставание российских пловцов от победителей составило 0,91 секунды.
Замкнули тройку лидеров австралийцы, отставание которых составило 2,16 секунды.
Ранее сообщалось, что российский пловец пробился в финал чемпионата мира благодаря проживанию в Азии.
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Летние виды спорта , Климент Колесников , Владислав Гринев , Евгений Рылов , Владимир Морозов , ИТАР-ТАСС
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