Путин поздравил российских рапиристок с победой на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с победой на чемпионате мира в Будапеште. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда", — подчеркнул глава государства.

Одновременно глава государства отметил труд наставников и специалистов сборной РФ и пожелал спортсменкам дальнейших свершений.

Сборная России в пятый раз с 2002 года стала победителем женских командных соревнований на рапирах на чемпионатах мира.