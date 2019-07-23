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Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию 

ТАСС + ещё 18 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования завершились в Будапеште.
Россиянки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40.
В 1/8 финала российская сборная выиграла у команды Азербайджана (45:38), в четвертьфинале россиянки оказались сильнее китаянок (45:28), в полуфинале они одолели итальянок (45:37). В составе российской команды выступают София Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.
В матче за третье место сборная Южной Кореи оказалась сильнее итальянской сборной (45:35).
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