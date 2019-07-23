Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

В матче за третье место сборная Южной Кореи оказалась сильнее итальянской сборной (45:35).

Россиянки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40.

Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования завершились в Будапеште.

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