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Ефимова отреагировала на дисквалификацию соперницы 

News.ru + ещё 37 1 час назад
Пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию соперницы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Всегда немного неспокойно, когда это видишь (дисквалификацию. — Ред.). Держу это всегда в уме, — приводит слова Ефимовой РИА Новости.
Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м, писал News.ru.
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Летние виды спорта , Видео , Юлия Ефимова , РИА Новости
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