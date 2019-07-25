Ефимова отреагировала на дисквалификацию соперницы

Пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию соперницы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Всегда немного неспокойно, когда это видишь (дисквалификацию. — Ред.). Держу это всегда в уме, — приводит слова Ефимовой РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м, писал News.ru.