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«Мы не бреем ноги» 

Рамблер 5 часов назад
Российская синхронистка Мария Шурочкина в эфире «Русского радио» рассказала о приметах в национальной команде. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги. Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками», — заявила спортсменка. По ее словам, волосы помогают лучше чувствовать уровень погружения в воду.
Шурочкина также рассказала, что синхронистки не стригутся перед крупными турнирами.
Шурочкина также рассказала, что синхронистки не стригутся перед крупными турнирами.
24-летняя Шурочкина является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года и 11-кратной чемпионкой мира. На ЧМ-2019 Шурочкина в составе сборной России выиграла три золотые медали. Мария также младшая сестра певицы Нюши.
Летние виды спорта , Фото , Мария Шурочкина , Русское Радио
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