Российская бегунья погибла при крушении вертолета 

Бегунья Екатерина Кархина погибла при крушении вертолета в Тоскане, сообщает Il Tirreno.
Авиакатастрофа произошла в понедельник — легкий вертолет Robinson R66 упал в воду неподалеку от одного из островов провинции Ливорно. По сведениям следствия, воздушное судно принадлежало россиянам, а на его борту в момент крушения находились мужчина и женщина.
22 июля вертолет взлетел с озера Комо, совершил остановку в провинции Масса-Каррара, а затем разбился в районе острова Горгона. Тело женщины было извлечено из воды, тело мужчины спасатели ищут до сих пор.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что пропавший без вести мужчина — 37-летний Максим Сычев, а вертолетом управляла женщина. Ее имя не упоминалось. По данным Il Tirreno, ее зовут Екатерина Кархина, она москвичка, ей 28 лет.
Позавчера посольство России в Италии и Сан-Марино сообщило в твиттере, что находится в постоянном контакте с правоохранительными органами относительно крушения вертолета в Тоскане. Никак иначе дипломаты не прокомментировали произошедшее.