Российская бегунья погибла при крушении вертолета

Бегунья Екатерина Кархина погибла при крушении вертолета в Тоскане, сообщает Il Tirreno.

Авиакатастрофа произошла в понедельник — легкий вертолет Robinson R66 упал в воду неподалеку от одного из островов провинции Ливорно. По сведениям следствия, воздушное судно принадлежало россиянам, а на его борту в момент крушения находились мужчина и женщина.

22 июля вертолет взлетел с озера Комо, совершил остановку в провинции Масса-Каррара, а затем разбился в районе острова Горгона. Тело женщины было извлечено из воды, тело мужчины спасатели ищут до сих пор.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что пропавший без вести мужчина — 37-летний Максим Сычев , а вертолетом управляла женщина. Ее имя не упоминалось. По данным Il Tirreno, ее зовут Екатерина Кархина, она москвичка, ей 28 лет.