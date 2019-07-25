Умер 22-кратный чемпион Украины

В Днепре умер 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов, сообщают Ukrnews24.

Причина смерти 36-летнего спортсмена неизвестна. Тело Шляхова в квартире обнаружила его мать.

Юрий Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины по прыжкам в воду. В составе национальной сборной спортсмен завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде в Бангкоке.

После завершения карьеры в 2010 году Шляхов начал преподавать в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.