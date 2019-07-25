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Умер 22-кратный чемпион Украины 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Главред/ Днепр Вечерний
В Днепре умер 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов, сообщают Ukrnews24.
Причина смерти 36-летнего спортсмена неизвестна. Тело Шляхова в квартире обнаружила его мать.
Юрий Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины по прыжкам в воду. В составе национальной сборной спортсмен завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде в Бангкоке.
После завершения карьеры в 2010 году Шляхов начал преподавать в Днепровском государственном университете (ДНУ) на кафедре физвоспитания.
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