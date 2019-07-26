Олимпийскую спортсменку поймали с 50 кг наркотиков

Голландская бегунья Мадия Гафур попалась с 50 килограммами запрещенных веществ, сообщает Sport1.

27-летняя Гафур — голландка пакистанского происхождения, медалистка юниорского чемпионата Европы 2011 года, участница Олимпиады 2016-го в Рио-де-Жанейро, чемпионка Нидерландов.

В сентябре-октябре этого года она должна была принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе — Гафур квалифицировалась для участия в эстафете 4х400 метров.

18 июня спортсменка на автомобиле сделала попытке въехать на территорию Германии. Целью визита она назвала участие в тренировочном лагере в Дюссельдорфе.

В ходе досмотра ее машины сотрудники таможни обнаружили 25 обернутых в фольгу пластиковых пакетов. Внутри находились 50 килограммов запрещенных веществ. Их стоимость на черном рынке составляет примерно два миллиона евро.

Голландка заявила, что не знает, каким образом в ее автомобиле оказались пакеты с веществами. Тем не менее она была задержана.