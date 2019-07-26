Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийскую спортсменку поймали с 50 кг наркотиков 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Голландская бегунья Мадия Гафур попалась с 50 килограммами запрещенных веществ, сообщает Sport1.
27-летняя Гафур — голландка пакистанского происхождения, медалистка юниорского чемпионата Европы 2011 года, участница Олимпиады 2016-го в Рио-де-Жанейро, чемпионка Нидерландов.
В сентябре-октябре этого года она должна была принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе — Гафур квалифицировалась для участия в эстафете 4х400 метров.
18 июня спортсменка на автомобиле сделала попытке въехать на территорию Германии. Целью визита она назвала участие в тренировочном лагере в Дюссельдорфе.
В ходе досмотра ее машины сотрудники таможни обнаружили 25 обернутых в фольгу пластиковых пакетов. Внутри находились 50 килограммов запрещенных веществ. Их стоимость на черном рынке составляет примерно два миллиона евро.
Голландка заявила, что не знает, каким образом в ее автомобиле оказались пакеты с веществами. Тем не менее она была задержана.
Комментарии
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чупков выиграл золото ЧМ и установил мировой рекорд
Валуев прокомментировал инцидент с Кузнецовой
Россию позвали на Олимпиаду-202041
Ефимова завоевала золото на ЧМ
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье3
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение