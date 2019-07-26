Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чупков выиграл золото ЧМ на 200-метровке брассом, установив мировой рекорд 

Чемпионат.com + ещё 105 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд — 2.06,12. Прежнее рекордное достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).
Уилсон завоевал серебро, Ватанабе — бронзу. Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея Мужчины. 200 м брассом 1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд). 2. Мэттью Уилсон (Австралия) — 2.06,68. 3. Иппей Ватанабе (Япония) — 2.06,73.
На аналогичной дистанции у женщин победу одержала россиянка Юлия Ефимова.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9). Чемпионат мира завершится 28 июля.
Чемпионат.com: последние новости
На Украине скончался известный прыгун в воду Россия приглашена на Олимпиаду-2020 в Токио с флагом и гимном, МОК, ОКР Юлия Ефимова выиграла золото чемпионата мира на дистанции 200 м брассом
Летние виды спорта , Антон Чупков , Юлий Ефимов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист защитил девушку и умер16
Чупков: не думал о мировом рекорде перед стартом
Кузнецова не поедет в США, несмотря на выдачу визы
Путин одобрил наказание за продажу билетов на Евро-20201
Названы возможные соперники Нурмагомедова
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение