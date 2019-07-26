Чупков выиграл золото ЧМ на 200-метровке брассом, установив мировой рекорд

Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд — 2.06,12. Прежнее рекордное достижение принадлежало японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).

Уилсон завоевал серебро, Ватанабе — бронзу. Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея Мужчины. 200 м брассом 1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,12 (мировой рекорд). 2. Мэттью Уилсон (Австралия) — 2.06,68. 3. Иппей Ватанабе (Япония) — 2.06,73.

На аналогичной дистанции у женщин победу одержала россиянка Юлия Ефимова

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (11-8-4), на третьем — США (7-9-9). Чемпионат мира завершится 28 июля.