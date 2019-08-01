Тренер назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условие, при котором двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сможет претендовать на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года в немецком Штутгарте.

По словам Родионенко, которые передаёт ТАСС, участие 24-летней гимнастки на чемпионате мира зависит от результатов её выступлений на предстоящем Кубке России, который пройдёт в Пензе с 23 по 27 августа.

Она подчеркнула, что состав сборной на мировое первенство будет сформирован исключительно по спортивному принципу.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Штутгарте с 4 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года.