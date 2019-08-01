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Тренер назвала условия участия гимнастки Мустафиной в ЧМ 

RT на русском + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условие, при котором двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сможет претендовать на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года в немецком Штутгарте.
По словам Родионенко, которые передаёт ТАСС, участие 24-летней гимнастки на чемпионате мира зависит от результатов её выступлений на предстоящем Кубке России, который пройдёт в Пензе с 23 по 27 августа.
Она подчеркнула, что состав сборной на мировое первенство будет сформирован исключительно по спортивному принципу.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт в Штутгарте с 4 по 13 октября.
Ранее сообщалось, что число участников ЧМ по гимнастике будет сокращено с 2022 года.
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Летние виды спорта , Валентина Родионенко , Алия Мустафина , ИТАР-ТАСС
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