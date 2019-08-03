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Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру 

Спорт РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Фото: AFP 2019 / Joe Scarnici
Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьеру после выступления на чемпионате США в Стэнфорде, сообщает АП.
Заключительным стартом в карьере 31-летней спортсменки стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем. Воллмер показала результат 59,94 секунды и не смогла выйти в финал.
Мать двоих детей Воллмер ранее сообщила, что после чемпионата США закончит карьеру.
Воллмер завоевала семь медалей (пять золотых, серебро и бронзу) на трех Олимпиадах. В составе сборной США она дважды побеждала в эстафете 4х200 метров вольным стилем (на Играх в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м) и в комбинированной эстафете 4х100 метров (в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016 году). На лондонской Олимпиаде она выиграла золото на 100-метровке баттерфляем с мировым рекордом. Также в активе Воллмер четыре золотые медали чемпионатов мира.
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Летние виды спорта , Дана Воллмер
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