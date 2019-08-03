Россияне выиграли марафонский забег вокруг Эльбруса

Российские спортсмены заняли первые три места в марафоне вокруг Эльбруса, прошедшего в рамках международных соревнований по трейлраннингу (бегу по природному рельефу) Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2019. Об этом ТАСС сообщил президент гонки Сергей Зон-Зам.

"На данный момент еще не все финишировали, контрольное время (41 час) истечет в 12 часов ночи 3 августа. Первые участники финишировали вчера (2 августа) под полночь, преодолев дистанцию за 16 часов. Первым стал россиянин Андрей Храмов (15:53:53), у Виталия Шкеля второе время (15:54:16) — они всю дорогу бежали рядом. Третий парень из Сочи — Антон Ререкин (16:23:20)", — сказал Зон-Зам, отметив, что спортсмены установили рекорд, улучшив предыдущий результат на 2 часа.

Десятки часов без отдыха и сна

Участники пробежали вокруг Эльбруса 109 км с набором высоты 5,4 тыс. м. Им удалось увидеть гору со всех сторон, преодолев перевалы и перепады высот, пережив холод и жару, переборов усталость. Юрий Конюшников из Москвы пробежал дистанцию за 30 часов, результатом доволен и на финише был эмоционален.

"Очень понравилось. Это мой первый такой опыт, чего-то подобного даже близко не было, не очень был готов, но я финишировал, не ставя никаких целей. Маршрут — тяжело, холодно, но очень интересно. Я стартовал 2 августа в 7 утра и бежал 30 часов с перерывами на обед, не спал", — поделился спортсмен с корреспондентом ТАСС на финише.

Екатерина Кутягина, пробежавшая самую короткую дистанцию Elbrus 8, также довольна своим результатом, тем более, что в горах на такой высоте бежала впервые. "Это не просто старт на 8 км, это очень тяжелый подъем и достаточно непривычный спуск, набор высоты 500 метров — не такой большой, — но для тех, кто стартует в первый раз это серьезное испытание. Вышла на результат 1 час 18 минут, вполне собой довольна, это испытание, которое я выдержала, и этот спуск, который меня пугал больше, чем подъем, я прошла достаточно хорошо. Главное — без травм", — отметила Кутягина.

Среди участников — чемпион Европы по зимнему триатлону Дмитрий Бергеда, участвующий в соревнованиях с 2016 году. Он преодолел дистанцию Marathon длиною в 46 км с набором высоты 3,5 тыс. м с крутыми каменистыми перевалами за 5 часов 48 минут и стал победителем.

"Я бегаю, стараюсь разные дистанции выбирать, но каждый год здесь, потому что даже одна и та же дистанция никогда не наскучит. Я из Саратова, а там и близко нет таких замечательных гор", — отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

О соревнованиях

В забегах, которые проходят в Кабардино-Балкарии (КБР) 2-3 августа в восьмой раз, принимают участие 850 спортсменов и любителей активного отдыха из девяти стран. Дистанции соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, Marathon, Ultra и Race превышают 256 км, суммарный набор высоты составляет 6390 метров, также участникам забега предстоит преодолеть пять горных перевалов высотой более 3,6 тыс. м.

Trail running буквально переводится как бег по тропе (trail — тропа). Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф. Хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводить и в горах, и в пустынях, и в лесу.