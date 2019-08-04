Япония намерена побить рекорд по продаже билетов на Олимпиаду

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года обнародовал планы по продажам билетов на данные соревнования. На Игры в Японии рассчитывают реализовать 7,8 млн билетов, а на Паралимпиаду — 2,3 млн На последней летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году организаторы продали 6 млн билетов. В Токио надеются получить от продаж максимум 82 млрд иен ($765 млн), сообщает ТАСС.

Способствовать рекордным продажам должна специальная лотерея. В мае 2019 года её провели для местных жителей. В итоге японцы приобрели 3,22 млн билетов на квалификационные соревнования некоторых дисциплин. Следующий этап лотереи намечен на август. Полноценные продажи билетов начнутся в 2020 году.

Ранее News.ru сообщал, что бюджет летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, остаётся неизменным — на уровне $12,6 млрд И это невзирая на увеличение трат по некоторым пунктам. Японцы сделали перерасчёт и перераспределили денежные потоки, сократив часть затрат там, где это было возможно. При этом организаторы Игр признали, что для ограничения расходов необходимо проделать дополнительную работу.