Тренер сборной России умер в 37 лет

Тренер сборной России по бейсболу и главный тренер бейсбольного клуба «РусСтар» Артемий Артамонов скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бейсбола России.

«Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов. Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020», — говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что Артамонов пользовался заслуженным уважением у коллег и бейсбольной общественности.

О причинах смерти бейсбольного тренера не сообщается. Похороны состоятся на Хованском кладбище в воскресенье.

В 2003 году Артамонов в составе национальной сборной занял восьмое место на чемпионате Европы и 13-е — на чемпионате мира, в 2007 году — десятое место на европейском первенстве.