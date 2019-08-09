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Тренер сборной России умер в 37 лет 

Рамблер + ещё 16 8 часов назад
Фото: baseballrussia.ru
Тренер сборной России по бейсболу и главный тренер бейсбольного клуба «РусСтар» Артемий Артамонов скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бейсбола России.
«Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов. Его глубокие знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020», — говорится в сообщении.
В Федерации отметили, что Артамонов пользовался заслуженным уважением у коллег и бейсбольной общественности.
О причинах смерти бейсбольного тренера не сообщается. Похороны состоятся на Хованском кладбище в воскресенье.
В 2003 году Артамонов в составе национальной сборной занял восьмое место на чемпионате Европы и 13-е — на чемпионате мира, в 2007 году — десятое место на европейском первенстве.
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