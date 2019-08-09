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Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы 

ТАСС + ещё 8 5 часов назад
Фото: © AP Photo/Michael Sohn
Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.
По итогам шести прыжков 29-летний россиянин показал результат 499,45 балла. Второе место занял немец Патрик Хаусдинг (456,85), третье — британец Джеймс Хитли (439,90). Еще один россиянин Никита Шлейхер занял четвертое место (416,90).
Ранее в пятницу Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки в соревнованиях смешанных дуэтов.
Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также в его активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награды на чемпионатах мира, три золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Кузнецов выиграл трижды первенствовал на Универсиадах, в том числе дважды на Универсиаде в Казани в 2013 году.
Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2-2-2), третье — сборная Украины (2-2-0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.
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Летние виды спорта , Прочее , Никита Шлейхер , Патрик Хаусдинг , Евгений Кузнецов , Виктор Минибаев , Джеймс Хитли , Екатерина Беляева
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