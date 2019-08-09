Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы

Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также в его активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награды на чемпионатах мира, три золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Кузнецов выиграл трижды первенствовал на Универсиадах, в том числе дважды на Универсиаде в Казани в 2013 году.

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2-2-2), третье — сборная Украины (2-2-0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.