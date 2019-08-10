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Путин отметил важность развития спорта в России 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником, отметив важность развития спорта в стране.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин указал, что победы прославленных атлетов имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодежь на занятия спортом и активный досуг, заряжают ее верой в собственные силы, а также способствуют продвижению в обществе ценностей физкультуры и здорового образа жизни.
Так, «в последние годы уделяется серьезное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры». Строятся стадионы и современные спортивные базы, оздоровительные комплексы, «обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях».
«В числе наших главных приоритетов — развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», — подчеркнул глава государства.
Президент также выразил слова признательности наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий — всем, кто работает в сфере спорта.
«Во многом благодаря вам, вашей компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой», — подчеркнул Путин.
Ранее министр спорта Павел Колобков назвал главный вид спорта в России.
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Летние виды спорта , Павел Колобков , Владимир Путин
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