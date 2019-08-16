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Семерых российских штангистов отстранили от соревнований 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на время отстранила семерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил, выявленных московской антидопинговой лаборатории.
IWF временно отстранила Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину и Юлию Коновалову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Во вторник IWF на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, временно отстранила пятерых российских штангистов.
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Летние виды спорта , Магомед Абуев , Надежда Евстюхина , Адам Малигов , Дмитрий Лапиков , Максим Шейко , Юлия Коновалова , ИТАР-ТАСС
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