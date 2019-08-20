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Слепого паралимпийского чемпиона обвинили в сексуальных домогательствах 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Девятикратного чемпиона летних Паралимпийских игр по плаванию из Великобритании Криса Холмса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games.
Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отлей в Лондоне. По словам обвинившей спортсмена в домогательствах девушки, работающей в отеле массажисткой, британец подошел в ней сзади и схватил ее. Сообщается, что эпизод произошел 7 марта.
47-летний паралимпийский чемпион обвинения отверг.
Девушка направила в суд иск. На первое заседание слепой пловец пришел в сопровождении своего адвоката Алекса дос Сантоса. Спортсмена попрсили назвать имя, дату рождения и национальность. Теперь ему придется явиться в суд 30 сентября.
О том, когда пройдет слушание дело о домогательствах — неизвестно.
В данный момент Холмс занимается политикой. Он уже завершил спортивную карьеру.
Ранее сообщалось, что свидетельница по делу о двух драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уверена в покушении.
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