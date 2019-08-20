Слепого паралимпийского чемпиона обвинили в сексуальных домогательствах

Девятикратного чемпиона летних Паралимпийских игр по плаванию из Великобритании Криса Холмса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games.

Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отлей в Лондоне. По словам обвинившей спортсмена в домогательствах девушки, работающей в отеле массажисткой, британец подошел в ней сзади и схватил ее. Сообщается, что эпизод произошел 7 марта.

47-летний паралимпийский чемпион обвинения отверг.

Девушка направила в суд иск. На первое заседание слепой пловец пришел в сопровождении своего адвоката Алекса дос Сантоса. Спортсмена попрсили назвать имя, дату рождения и национальность. Теперь ему придется явиться в суд 30 сентября.

О том, когда пройдет слушание дело о домогательствах — неизвестно.

В данный момент Холмс занимается политикой. Он уже завершил спортивную карьеру.