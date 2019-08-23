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Умер 16-летний российский ватерполист 

Lenta.ru + ещё 4 21 минуту назад
Фото: Федерация водного поло России
Российский ватерполист Виталий Смирнов скончался в возрасте 16 лет. Об этом сообщает Федерация водного пола России.
Спортсмена не стало 22 августа. Официально о причине смерти не сообщается.
Смирнов выступал за сборную Санкт-Петербурга, в составе которой завоевал золото на Спартакиаде в 2019 году. Также ватерполист являлся кандидатом в юниорскую команду России. Смирнов был кандидатом в мастера спорта.
20 августа умерла 25-летняя бегунья Маргарита Плавунова, которая была многократной призеркой турниров Тамбовской области и принимала участие в первенстве России. Как выяснилось позже, спортсменке стало плохо во время тренировки.
5 августа сообщалось о смерти 21-летней бывшей футболистки Анастасии Березиной. Спортсменка умерла в результате остановки сердца.
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