Гимнастка отреклась от России в пользу Грузии

Российская гимнастка-чемпионка решила выступать за Грузию

Российская гимнастка, чемпионка Европы в упражнении на бревне Мария Харенкова сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Грузии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Решение о переходе 21-летней спортсменки в другую сборную вынесли на заседании исполкома (FIG) в Манагуа.

Харенкова стала чемпионкой Европы в 2014 году, в 2015 завоевала «бронзу» на Чемпионате мире, также становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2019 года пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте. Примет ли Харенкова участие в этом турнире, пока неизвестно.

Главный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заявил «Вечерней Москве», что Харенкова уже три года не является членом сборной, в России она только проводила тренировки.

«Так что менять спортивное гражданство и выступать за другую команду — ее полное право», — отметил он.