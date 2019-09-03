Хорохордин встретился с параспортсменами Алтая

Временно исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин встретился с параспортсменами республики, которые примут участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым — 2019».

Хорохордин встретился со спортсменами в аэропорту Горно-Алтайска перед вылетом. Спортсмены рассказали ему, что участвуют в этом фестивале с 2016 года и показывают хорошие результаты, однако в прошлом году соревнования пришлось пропустить из-за отсутствия финансирования.

«Необходимо постоянно представлять республику на мероприятиях такого уровня. Странно, что в прошлом году не было финансирования. Постараемся не допустить повторения такой ситуации в дальнейшем. Мы пока не готовы те или иные крупные соревнования проводить в республике, но на то, чтобы принимать участие в подобных мероприятиях, надо находить деньги. В том числе, представлять республику на международных соревнованиях. И мы будем это делать», — сказал Хорохордин, сообщается на сайте правительства республики.

Также во время общения обсуждалась проблема создания доступной среды в регионе. Врио главы сообщил, что уже заказано несколько низкопольных автобусов, удобных для колясочников. Также Хорохордину сообщили о нехватке пандусов, кнопок вызова и поручней.

Кроме того, поговорили и о подготовке спортсменов, которые приезжают из сел республики в Горно-Алтайск. Так как в районах зачастую нет условий для полноценных тренировок людей с ограниченными возможностями.

Фестиваль «Пара-Крым — 2019» проходит с 3 по 10 сентября в Евпатории. Там около 500 человек из 67 регионов России соревнуются в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 м), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.