Российская гимнастка упала в обморок на соревнованиях 

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова упала в обморок во время финального этапа Кубка вызова, который проходит в Португалии.
"Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление", — цитирует личного тренера спортсменки Анну Дьяченко ТАСС.
Специалист отметила, что решение об участии гимнастки на чемпионате мира примет главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
Ранее был объявлен состав сборной России на чемпионат мира по художественной гимнастике.