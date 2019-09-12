WADA взялось за астматиков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заказало Ульмскому университету в Германии исследование о влиянии препаратов от астмы на спортивные результаты. Организация выделила на это более 300 тысяч евро, пишет Sportschau.de.

В исследованиях участвуют 24 спортсмена-волонтера. Они проводят тренировки на высоком уровне, в том числе принимая лекарства от астмы. Ученые из Ульмского университета совместно с коллегами из Кельна и Берлина следят за их результатами, а также изучают результаты функциональных тестов легких, анализы крови и мочи, образцы мышечной ткани.

Итоги исследования должны быть представлены в четверг, 12 сентября. Источник отмечает, что в непубличных разговорах волонтеры утверждают, что препараты действительно помогают улучшить результаты.

В марте 2017 года WADA отказалось от идеи запрещать спортсменам использовать лекарства от астмы. В антидопинговом законодательстве существует лишь частичный запрет на использование сальбутамола. При наличии терапевтического исключения спортсмены могут употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток.

В злоупотреблении лекарствами от астмы часто обвинялись лыжники и биатлонисты из сборной Норвегии. Так, перед Олимпийскими играми 2018 года сообщалось, что норвежцы взяли с собой на соревнования более 6000 доз препаратов от астмы.