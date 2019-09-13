Пловчиху лишили победы из-за голых ягодиц

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за слишком откровенного купальника, сообщает The Sun.

На прошлой неделе 17-летняя Брекинн Уиллис выиграла 100-метровку вольным стилем на школьных соревнованиях в Анкоридже, Аляска, но была тут же дисквалифицирована судьей, который счел ее купальник чересчур открытым.

«Местная пресса утверждает, будто судья сказал, что купальник девушки был таким, что он видел, как ее ягодицы соприкасаются друг с другом», — отмечает издание.

Мать спортсменки Меган Ковач заявила СМИ, что судья попросту расист — Брекинн была единственной участницей заплыва смешанной расы.

Позже дисквалификация пловчихи была отменена решением Ассоциации школьных активностей Аляски — руководящего органа спортивных состязаний среди школьников штата. Причиной такого решения там назвали то, что свое судья принял исключительно на основании того, как купальник облегал естественные формы тела Брекинн Уиллис.