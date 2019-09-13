Пловчиху лишили победы из-за голых ягодиц 

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за слишком откровенного купальника, сообщает The Sun.
На прошлой неделе 17-летняя Брекинн Уиллис выиграла 100-метровку вольным стилем на школьных соревнованиях в Анкоридже, Аляска, но была тут же дисквалифицирована судьей, который счел ее купальник чересчур открытым.
«Местная пресса утверждает, будто судья сказал, что купальник девушки был таким, что он видел, как ее ягодицы соприкасаются друг с другом», — отмечает издание.
Мать спортсменки Меган Ковач заявила СМИ, что судья попросту расист — Брекинн была единственной участницей заплыва смешанной расы.
Позже дисквалификация пловчихи была отменена решением Ассоциации школьных активностей Аляски — руководящего органа спортивных состязаний среди школьников штата. Причиной такого решения там назвали то, что свое судья принял исключительно на основании того, как купальник облегал естественные формы тела Брекинн Уиллис.
«Мы не станем терпеть дискриминацию любого рода», — подчеркивается в сообщении ассоциации.