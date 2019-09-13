Красноярск примет ЧМ по борьбе

Чемпионат мира по борьбе 2022 года пройдет в Красноярске

Красноярск примет чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Еремин в своем аккаунте в Instagram.

"Только что стало известно, что чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года пройдет в Красноярске. Члены Объединенного мира борьбы (UWW) единогласно проголосовали за наш город. В 2022 году готовимся встречать спортсменов и гостей со всего мира", — написал Еремин.

В начале сентября делегация UWW и Федерации спортивной борьбы России побывали в Красноярске и оценили готовность города к проведению чемпионата мира.