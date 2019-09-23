Министр спорта высказался о скандале с WADA

Колобков: причины несовпадений в базе данных московской лаборатории выясняются

Причины отличия базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осведомителем, от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, выясняются экспертами в сфере цифровых технологий. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков , комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

"Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, — сказал Колобков. — В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.