Австрийских спортсменов могут посадить за допинг

Австрийские спортсмены могут попасть в тюрьму из-за допинга

Прокуратура Инсбрука выдвинула обвинения против австрийских спортсменов Штефана Денифля и Макса Хауке . Они обвиняются в нарушении антидопинговых правил и мошенничестве на €500 тысяч.

По версии следствия, бывший велогонщик Денифль с 2014 по 2018 год прибегал к кровяному допингу и гормону роста, а также мошенническим путём получил более €500 тысяч. Ему могут назначить от года до 10 лет тюрьмы, сообщает Kronen Zeitung.

Бывший лыжник Хауке, начиная с сезона 2015/2016, также обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Во время задержания он был запечатлён на видео принимающим кровяной допинг. В случае обвинения ему грозит тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет.

Оба обвинения ещё не признаны окончательными, даты процесса пока не установлены.