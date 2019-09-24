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России угрожает отлучение от большого спорта 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Россию хотят лишить Олимпиады
Фото: EPA
Россия может пропустить третью Олимпиаду подряд. Причем, санкции на сей раз наложит не МОК, а Всемирное антидопинговое агентство. Это значит, что число спортсменов, которых не допустят к Олимпиаде, будет большим, чем в 2016 году в Рио-Де-Жанейро и в прошлом году в Пхенчхане. У России есть три недели, чтобы ответить на вопросы WADA. Проблема в том, что это некому сделать.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA, ВАДА) в понедельник вновь, как и в конце 2015 года, начало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — по обвинению в нарушении мирового антидопингового кодекса.
Причину назвал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. По его словам, из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов.
«Были положительные результаты [допинг-проб], которые были удалены. Вопрос, почему? Мы дадим [российской стороне] возможность все объяснить», — цитирует Тейлора The New York Times.
России дали три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций. Ожидается, что окончательное решение комитет примет 23 октября.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уже признал: в случае неблагоприятного развития ситуации под угрозой окажутся перспективы участия нашей команды в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. То есть повторится драма 2016 года, когда наша команда не смогла участвовать в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В зимней Олимпиаде в Пхенчхане прошлого года наши атлеты все же выступали, но в личном качестве, а не от имени страны.
Напомним, РУСАДА была восстановлена в правах всего год назад. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за 2012-2015 годы, которые хранились в московской лаборатории. Опираясь на эти данные, WADA собирается наказать за допинг российских спортсменов, избежавших наказания раньше. При этом копией базы, полученной от неизвестного информатора, WADA уже и так обладала. Теперь, при сопоставлении данных, у международного агентства и возникли сомнения.
Новый скандал уже прокомментировали в российском парламенте. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев не исключил, что беглый глава РУСАДА Григорий Родченков подсунул WADA подделку.
«Если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия, что беглец подсунул WADA фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособной», — цитирует Дегтярева ТАСС.
Более осторожно высказалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Она не исключила, что у WADA после Родченкова появился новый информатор.
«Нужно смотреть документы и понимать, что за манипуляции, что за подделка документов произошла. За какой период? Тоже важно. В период бытности еще господина Родченкова или это было позже? Но пока мы этого не знаем, у нас есть три недели, — заявила RT Журова. — Мы знаем, что какое-то время база находилась в СК России, они проводили свои исследования и следственные действия, у них наверняка тоже могут быть ответы».
Тем временем в самой РУСАДА уверены, что угодили под удар совершенно напрасно, поскольку за базу данных в последнее время отвечало вовсе не это агентство, а Следственный комитет.
«В стране есть антидопинговое агентство РУСАДА, которое было лишено соответствия. Есть Московская антидопинговая лаборатория, которую ранее возглавлял Родченков. Это совсем другое юридическое лицо», — пояснила газете ВЗГЛЯД заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«Более года назад по требованию WADA лаборатория перешла в ведомство МГУ. Все пробы и базы данных были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного дела. Поэтому и для меня, это сюрприз, это загадка, как с базой данных могли произойти какие-то манипуляции», — призналась собеседница.
«Две недели назад мы с Тейлором встречались в Страсбурге. Он коротко обрисовал ситуацию, и я получила представление о том, что там произошло. Причем WADA работала не только своими силами, но и с привлечением внешних криминалистов. Они оценивали, какие вообще есть следы вмешательства в любую информационную систему. При этом система, подчеркиваю, была закрытой и изолированной. В онлайн она не находилась, то есть третьи лица в нее через интернет не могли войти», — отметила она.
«Теперь РУСАДА оказалась заложником ситуации. Его статус висит на волоске. Официальные действия мы совершать не можем, потому что базы данных и образцы проб никогда не были в нашем ведомстве, они были в лаборатории, — посетовала Пахноцкая. — Я понимаю юридическую правомерность лишения РУСАДА статуса соответствия, потому что агентство и подписывало антидопинговый кодекс, но функционально и юридически мы ничего сделать не можем. Только ведем переговоры со всеми сторонами».
Тем временем, в понедельник Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая не участвует в международных соревнованиях еще со времен первого скандала, вновь продлили запрет. Как заявили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на такое решение повлияло и появление новых подозрений.
Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин во время первого допингового скандала оказался единственным открыто упомянутым в нашумевшем докладе Ричарда Макларена. Он предполагает, что в токийской Олимпиаде наши атлеты выступить все же смогут, но, возможно, опять лишь в личном качестве, под нейтральным флагом.
«Вероятно, будет повторение ситуации с зимней олимпиадой в Южной Корее. Только допуск будет давать не МОК, а WADA. Это хуже, потому что, скорее всего, фильтр будет более «строгий». Плюс традиционно количество участников летней олимпиады намного больше, поэтому и объем работы будет больше. Соответственно, количество тех, кого не пустят, тоже будет больше. Масштаб вырос», — пояснил Лисин газете ВЗГЛЯД.
Публичное предъявление обвинений в том, что базы не соответствуют, не может быть безосновательным. Если же эти обвинения несостоятельные, то будет встречный иск от России. Поэтому, как минимум, у них есть какие-то основания, полагает Лисин.
«Вопрос: сумеем ли мы за три недели аргументировано объяснить это все упреки? Надо понимать, если рассматривать варианты с судебными исками от России, то это займет очень много времени. Можем просто не успеть», — сказал Лисин.
Пахноцкая тоже не исключает, что последствия нового скандала будут очень серьезными. «Это может быть ограничение допуска спортсменов всех видов спорта и всех федераций на все соревнования. Это невозможность принимать соревнования на территории России, репутационные потери. При этом нынешние спортсмены ни в чем не виноваты», — посетовала собеседница.
«Кто-то за это должен ответить! Есть три недели, должны быть даны комментарии. Должно быть сказано, кто эти лица, допустившие манипуляции. Зачем они это сделали? Но вообще вся ситуация — какой-то сюр. Других эпитетов я подобрать не могу», — резюмировала Пахноцкая.
Что касается Следственного комитета России, то он в понедельник никак не комментировал ситуацию.
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Летние виды спорта , Статьи , Сергей Лисин , Михаил Дегтярев , Григорий Родченков , Станислав Поздняков , Джонатан Тейлор , Светлана Журова , Маргарита Пахноцкая , Ричард Макларен , МГУ , Госдума , СКР , Всемирное антидопинговое агентство , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , New York Times
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