Дзюдоист умер в возрасте 24 лет

Двукратный призер Гран-при по дзюдо американец Джек Хаттон скончался в возрасте 24 лет, передает РИА "Новости".

О причинах смерти дзюдоиста, выступавшего в весовой категории до 81 кг, не сообщается.

"Хаттон был одним из лучших американских дзюдоистов и многократным призером различных соревнований по всему миру. Он произвел неизгладимое впечатление на всех, кто имел удовольствие знать его, и он не будет забыт. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, а также партнерам, тренерам и друзьям Хаттона", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте национального олимпийского комитета (НОК) США.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) из США Кэти Коллинз скончалась на 33-м году жизни.