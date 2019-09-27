Ефимова рассказала о тяжелой жизни в России

Ефимова рассказала о сложной жизни в России

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что ей сложно жить в России.

«В России мне сложно. Стали часто узнавать. Не могу позволить себе расслабиться. Это касается и водоемов, бассейнов. Не могу спокойно сходить на тренировку — просят сфотографироваться постоянно», — пожаловалась спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

С 2011 по 2016 годы спортсменка жила в США.