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Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе 

Рамблер 3 часа назад
Провокация? Песня Меладзе взбесила грузин
Фото: ТАСС
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча. Об этом сообщает Popsport.
Представители грузинской команды высказались о музыкальном сопровождении игры на послематчевой пресс-конференции.
Японские организаторы несколько раз включали на игре песню Меладзе «Чего ты хочешь от меня?». По версии Popsport, организаторы выбрали Меладзе как популярного грузинского артиста, но не уделили внимания языковым различиям.
«Я хочу воспользоваться моментом и призвать персонал быть внимательнее. Они ставили русскую мелодию много раз во время матча, и было бы хорошо, если бы они не повторили эту ошибку», — заявил Брегвадзе.
Высказывания Хейга об этой ситуации привел портал «Грузия Online».
«Хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу», — подчеркнул тренер.
Чемпионат мира по регби проходит с 20 сентября по 2 ноября в Японии. В матче, где звучала песня Меладзе, команда Грузии одержала победу над сборной Уругвая со счетом 33:7. Грузинские регбисты занимают третье место в таблице группы D. Они проиграли первый матч, уступив команде Уэльса (14:43).
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии22
Летние виды спорта , Статьи , Валерий Меладзе
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