Кэтч года! Уилкерсон чудом поймал летевший на трибуну мяч

Кэтч года в MLB! Уилкерсон чудом поймал мяч, летевший на трибуну

В матче регулярного чемпионата MLB между «Бостон Ред Сокс» и «Балтимор Ориолс» произошёл момент, который, по общему признанию, войдёт в число лучших по итогам сезона. Бейсболист «Балтимора» Стиви Уилкерсон в невероятном прыжке не позволил игроку «Бостону» записать на свой счёт хоумран.

Уилкерсон прыгнул на одну из стен, ограждающих поле от трибун, упал на другое ограждение, но в итоге сумел удержать мяч. Комментаторы оценили игру Стиви, назвав этот момент «кэтчем года».

Видео доступно в аккаунте MLB в YouTube.

Героический поступок Уилкерсона не спас команду от поражения — «Бостон» выиграл со счётом 5:4.

В завершившемся регулярном чемпионате «Балтимор» выиграл 54 матча из 162. На счету «Бостона» 84 выигрыша. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф. «Ред Сокс» не смогли защитить титул, завоёванный в прошлом году.