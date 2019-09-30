Сборную Грузии возмутила песня Меладзе

Сборная Грузии по регби раскритиковала организаторов Кубка мира из-за песни Валерия Меладзе

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, организаторы несколько раз во время игры с Уругваем включали песню Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке.

Кубок мира по регби проходит в японском городе Кумагая. Матч Грузия-Уругвай состоялся 29 сентября и завершился со счетом 33:7.

«Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — пожаловался журналистам капитан грузинской сборной Джаба Брегвадзе.

Тренер грузин Милтон Хейг попросил Международный совет регби проявить должное внимание к этому вопросу и отметил, что Грузия — это не Россия.

Пресс-секретарь Международного совета регби уже принес извинения грузинской команде и пообещал, что подобные инциденты больше не повторятся.