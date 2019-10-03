Шубенков уверен, что попадет на Олимпиаду в Токио

Шубенков заявил, что не боится недопуска на Олимпиаду в Токио

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что у него нет сильных опасений по поводу возможного недопуска сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Он отметил, что если сравнивать нынешнюю ситуацию с 2016 годом, когда российским атлетам запретили участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, то сейчас нет такой серьёзной угрозы.

Сейчас это по сути та же история, просто её очередной виток. Конечно, определенные опасения у меня есть, я переживаю, что это может повториться. Но уже не так сильно переживаю, как это было тогда, — сказал Шубенков в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что ничего не сможет поделать, поэтому не видит смысла в переживаниях и надеется, что все будет хорошо.

Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в эти дни в Дохе, писал News.ru.