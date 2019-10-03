Умер заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров

Заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров скончался на 83-м году жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

"От Всероссийской федерации плавания и от себя лично выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близким Глеба Георгиевича Петрова, — сказал президент ВФП Владимир Сальников. — Это большая утрата для всех нас и большая потеря для меня лично, он был моим первым тренером, и первая треть моей спортивной жизни была связана с ним, это человек, который многое для меня сделал, я всегда буду ему благодарен за то, что он привил мне такие качества, как усердие, трудолюбие, целеустремленность. Он был великим тренером, наставником, бесконечно преданным любимому делу, таким он останется в нашей памяти навсегда".

Петров дважды возглавлял национальную команду (1990-1992, 2002-2005), под его руководством сборная завоевала шесть золотых медалей на Играх-1992. Его воспитанниками, в частности, являются четырехкратный олимпийский чемпион Сальников и серебряный призер Игр-1988 Елена Дендеберова. Петров — заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена "Знак Почета", награжден медалью "За трудовую доблесть", ветеран Великой Отечественной войны.