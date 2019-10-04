В американском спорте разгорелся новый секс-скандал

Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело против федерации плавания США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В данный момент ФБР проверяет информацию о том, что некоторые тренеры принуждали спортсменов к сексу. Взамен они обещали им места в национальной сборной. Отмечается, что пловцы подавали жалобы, однако федерация игнорировала эти заявления. В свою очередь в организации заявили, что поддерживают любое расследование, которое защитит спортсменов.